به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مهندس مهدی نظرزاده در حاشیه امضا تفاهم‌نامه چهارجانبه اجرای مرحله نخست خط انتقال آب مجتمع آبرسانی قاهان با اشاره به مشخصات این طرح گفت: خط انتقال آب مجتمع آبرسانی قاهان به طول ۱۵ کیلومتر، تأمین آب شهر قاهان و روستا‌های بنابر، آقالک، جمزقان و چاهک را بر عهده خواهد داشت و برای اجرای کامل آن به ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: با پیگیری‌ها و حمایت‌های استاندار قم و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مساعدت فرماندار شهرستان جعفرآباد، شهردار قاهان و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان از جمله اداره‌کل منابع طبیعی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت آب منطقه‌ای و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در کنار بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، زمینه اجرای فاز نخست این طرح فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه اجرای این پروژه با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب، هیئت امنای خیرین قاهان، بسیج سازندگی استان قم و فرمانداری شهرستان جعفرآباد خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای خط انتقال در فاز نخست پیش‌بینی شده است که باید طی مدت شش ماه اجرا شود.

نظرزاده همچنین با اشاره به سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای تکمیل این مجتمع آبرسانی افزود: حفر چاه، احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ از دیگر بخش‌های ضروری این طرح است که پیگیری تأمین اعتبار و اجرای آنها در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد و از جمله موارد مورد تأکید وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز به شمار می‌رود.

وی مشارکت خیرین و ظرفیت گروه‌های جهادی را در پیشبرد طرح‌های زیرساختی آبرسانی مؤثر دانست و ابراز داشت: امیدواریم با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت‌های مردمی، زمینه تکمیل این پروژه و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شهر قاهان و روستا‌های تحت پوشش آن فراهم شود.