باشگاه دانش‌پژوهان جوان با هدف ایجاد بستری پویا برای پیوند میان دانش نظری و مهارت‌های عملی، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قائم مقام باشگاه دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش در گفتگوی خبری گفت: این مرکز با تمرکز بر شناسایی استعداد‌های برتر، تلاش می‌کند تا مسیر ورود پژوهشگران جوان به عرصه‌های تخصصی را هموار سازد.

کریمیان افزود: فعالیت‌های این باشگاه شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، دوره‌های مهارت‌آموزی پژوهشی و ایجاد بستری برای ارائه طرح‌های نوآورانه است. همچنین، باشگاه با فراهم کردن فضای تعامل میان دانشجویان و اساتید برجسته، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تولیدات علمی و پژوهشی در سطح کشور برمی‌دارد. هدف نهایی این مرکز، تبدیل ایده‌های خام به دستاورد‌های ملموس در حوزه‌های علمی، فناوری و اجتماعی است.