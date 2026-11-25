مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش از فعالیت ۵۷۰۳ مدرس آموزش خانواده و برنامه‌های جدید برای تقویت نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، در نشست مشترک با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بر ضرورت ارتقای جایگاه خانواده و تقویت نقش‌آفرینی آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

مدبرنژاد، پیگیری اصلاح ساختار قانونی و تدوین اساسنامه جدید را از اولویت‌های اصلی انجمن برشمرد و گفت: اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی و تثبیت جایگاه قانونی انجمن، زمینه ایفای مؤثرتر مأموریت‌ها و ارتقای ظرفیت این مجموعه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های خانواده‌ها و مدارس را فراهم می‌کند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با اشاره به بازنگری و به‌روزرسانی ۱۳ شیوه‌نامه و دستورالعمل اظهار کرد: توسعه سامانه‌های تخصصی، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی فرایندها، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات انجمن بوده است.

وی افزود: سامانه لباس دانش‌آموزی با هدف شفاف‌سازی فرایند انتخاب و خرید و معرفی تولیدکنندگان مجاز، سامانه انتخابات الکترونیک با هدف شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و تخصص اعضای انجمن و سامانه آموزش خانواده با رویکرد ساماندهی مدرسان، پایش دوره‌های آموزشی، تسهیل اطلاع‌رسانی و فراهم‌سازی امکان دسترسی و مشارکت آسان‌تر خانواده‌ها در دوره‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

مدبرنژاد با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزش خانواده گفت: در حال حاضر ۵۷۰۳ مدرس آموزش خانواده در سطح کشور در حال فعالیت هستند که ظرفیت ارزشمندی برای پاسخ‌گویی تخصصی به نیاز‌های مدارس و خانواده‌هاست. همچنین فرایند برگزاری آزمون جدید انتخاب مدرسان آموزش خانواده در دست نهایی‌سازی است.

وی ساماندهی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده، فعال‌سازی مراکز غیرفعال، تأمین شناسه‌های مالی و فراهم‌سازی تجهیزات موردنیاز را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، توسعه و تنوع‌بخشی به محتوای آموزشی در بستر‌های ارتباطی و رسانه‌ای را از دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه شاد و بستر‌های انتشار محتوای ویدئویی، آموزش‌های کاربردی خانواده توسعه یافته است. همچنین در شرایط بحران و شرایط جنگی، با همکاری جمعیت هلال احمر و سازمان آتش‌نشانی، محتوای آموزشی و آگاهی‌بخش به‌صورت روزانه در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.

وی طراحی و تولید بسته‌های آموزشی و مشاوره‌ای ویژه خانواده‌ها را از دیگر اقدامات این حوزه در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین عنوان کرد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در پایان، ارتقای جایگاه و توسعه نقش‌آفرینی خانواده در نظام تعلیم و تربیت را محور اصلی برنامه‌های تحولی این مجموعه دانست و تأکید کرد: رویکرد ما این است که خانواده از جایگاه یک همراه صرف، به کنشگری مؤثر و اثرگذار در فرایند تربیت تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، حمایت و همراهی مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی است.