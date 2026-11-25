به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش استان سمنان در جشن شیر روستای نام نیک با اشاره به اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان سمنان از نظارت عوامل بهداشتی بر کیفیت محصولات خبر داد و بر ضرورت مصرف شیر در محیط مدرسه و رعایت شرایط نگهداری آن تأکید کرد.

علی‌اکبر میرزایی گفت : آموزش‌وپرورش استان سمنان از جمله سه استان نخست کشور بود که قرارداد تأمین شیر مدارس را منعقد کرد و این موضوع با پیگیری همکاران و تلاش عوامل اجرایی به مرحله اجرا رسید.

وی با تأکید بر ضرورت مصرف شیر در محیط مدرسه افزود: شیر توزیعی در مدارس از نوع شیر استریلیزه و فرادماست و در صورت نگهداری در شرایط مناسب، تا شش ماه ماندگاری دارد؛ بنابراین با رعایت الزامات نگهداری، مشکلی در حفظ کیفیت آن ایجاد نخواهد شد.

به گفته میرزایی ، بیش ۱۳۰ میلیارد تومان اعتباربرای خرید شیر برای دانش آموزان درنظرگرفته شده و روزانه ۶۵ هزاردانش آموز از شیر بهره مند می شوند.