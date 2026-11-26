به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آرین سلمان پور گفت: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک و گسترش تولید برق پراکنده، در مرحله نخست، نصب ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدارس گیلان در قالب طرح «شهدای میناب» آغاز شده است که کار نصب ۵۰ نیروگاه تا پایان آذر و ۵۰ نیروگاه دیگر تا پایان دی امسال، در مجموع با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طرح «شهدای میناب» تجهیز ۴۷۰ مدرسه در گیلان به نیروگاه خورشیدی برنامه ریزی شده است، افزود: در این طرح، پس از نصب صفحه‌های خورشید، تغذیه، باطری و کنتور، مدرسه از برق پاک تولیدی بهره منده شده و مازاد آن هم به شبکه سراسری منتقل می‌شود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق گیلان از تولید ۲ هزار و ۳۵۰ کیلووات برق با نصب ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس گیلان و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تولید برق پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از منابع تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

آرین سلمان پور افزود: مدارس به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگ‌سازی در جامعه، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی و نهادینه‌کردن فرهنگ تولید و مصرف بهینه انرژی دارند و نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز آموزشی می‌تواند دانش‌آموزان را به سفیران انرژی پاک در خانواده و جامعه تبدیل کند.