روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت میدان نوبنیاد در محدوده حدفاصل فارور تا نوبنیاد، با اجرای ۳۲ هزار مترمربع آسفالت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت با هدف ارتقای کیفیت معابر، بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور، در چند مرحله اجرایی شامل زیرسازی، تثبیت بستر، قیرپاشی و اجرای آسفالت انجام شد.

در جریان اجرای این طرح، ۶ هزار و ۴۰۰ مترمکعب عملیات تثبیت بستر انجام گرفت تا زمینه لازم برای افزایش دوام و کیفیت سطح آسفالت فراهم شود.

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت معابر شهری با هدف بهبود زیرساخت‌های تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان و ساکنان کیش دنبال می‌شود.