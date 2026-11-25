به گزار ش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ فتحی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج گفت: این دانش‌آموزان در قالب دو دستگاه اتوبوس به سرزمین کربلای ایران اعزام می‌شوند و به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

وی هدف از برگزاری این اردو را آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان در این سفر معنوی با آرمان‌های شهدا، سیره و سبک زندگی آنان و همچنین فداکاری رزمندگانی که برای دفاع از میهن، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ولایت جانفشانی کردند، آشنا می‌شوند.