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فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خاتم از اعزام بیش از ۹۰ دانشآموز دختر مقطع متوسطه دوم به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب اردوی راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ فتحی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج گفت: این دانشآموزان در قالب دو دستگاه اتوبوس به سرزمین کربلای ایران اعزام میشوند و به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.
وی هدف از برگزاری این اردو را آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادتها و فداکاریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: دانشآموزان در این سفر معنوی با آرمانهای شهدا، سیره و سبک زندگی آنان و همچنین فداکاری رزمندگانی که برای دفاع از میهن، حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و پاسداری از ولایت جانفشانی کردند، آشنا میشوند.