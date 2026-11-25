به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در این مراسم گفت: اردوی راهیان نور یکی از اردو‌های اثرگذار است که می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای دانش‌آموزان رقم بزند و زمینه تحول درونی آنان را فراهم کند.

حبیب صادقی افزود: دانش‌آموزان در طول این سفر به مدت یک هفته در کنار هم‌سالان خود حضور دارند و این فرصت می‌تواند زمینه تأثیرگذاری متقابل و انتقال تجربیات میان آنان را فراهم کند.

صادقی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از اردو‌های راهیان نور بیان کرد: از سراسر استان برای حضور در این اردو‌ها فراخوان داده می‌شود و متقاضیان زیادی وجود دارند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت، دانش‌آموزان بر اساس ثبت‌نام انجام‌شده در شهرستان‌ها و نواحی آموزش و پرورش، ساماندهی و اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: در نظر داشتیم ظرفیت بیشتری برای حضور دانش‌آموزان فراهم کنیم، اما محدودیت‌ها موجب شد ظرفیت اعزام‌ها محدود باشد.

صادقی با بیان اینکه امسال چهار کاروان دختران و چهار کاروان پسران به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند، گفت: این اعزام‌ها در بازه زمانی ۲۴ آبان تا ۲۴ آذرماه انجام می‌شود و تعداد دانش‌آموزان در هر مرحله با توجه به شمار اتوبوس‌های اعزامی متفاوت است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در هر مرحله بین ۱۲ تا ۱۸ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند که در صورت اعزام ۱۸ اتوبوس، حدود ۸۰۰ نفر شامل دانش‌آموزان و عوامل اجرایی و در اعزام‌های با ظرفیت کمتر، حدود ۵۵۰ دانش‌آموز و عوامل همراه در این اردو حضور خواهند داشت.