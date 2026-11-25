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آیین بدرقه کاروان فرستادگان امام رضا (ع) به اردوی راهیان نور با حضور جمعی از دانشآموزان مناطق مشهد مقدس در مجتمع آیهها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسانرضوی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در این مراسم گفت: اردوی راهیان نور یکی از اردوهای اثرگذار است که میتواند تجربهای متفاوت برای دانشآموزان رقم بزند و زمینه تحول درونی آنان را فراهم کند.
حبیب صادقی افزود: دانشآموزان در طول این سفر به مدت یک هفته در کنار همسالان خود حضور دارند و این فرصت میتواند زمینه تأثیرگذاری متقابل و انتقال تجربیات میان آنان را فراهم کند.
صادقی با اشاره به استقبال دانشآموزان از اردوهای راهیان نور بیان کرد: از سراسر استان برای حضور در این اردوها فراخوان داده میشود و متقاضیان زیادی وجود دارند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت، دانشآموزان بر اساس ثبتنام انجامشده در شهرستانها و نواحی آموزش و پرورش، ساماندهی و اعزام میشوند.
وی ادامه داد: در نظر داشتیم ظرفیت بیشتری برای حضور دانشآموزان فراهم کنیم، اما محدودیتها موجب شد ظرفیت اعزامها محدود باشد.
صادقی با بیان اینکه امسال چهار کاروان دختران و چهار کاروان پسران به اردوی راهیان نور اعزام میشوند، گفت: این اعزامها در بازه زمانی ۲۴ آبان تا ۲۴ آذرماه انجام میشود و تعداد دانشآموزان در هر مرحله با توجه به شمار اتوبوسهای اعزامی متفاوت است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در هر مرحله بین ۱۲ تا ۱۸ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام میشوند که در صورت اعزام ۱۸ اتوبوس، حدود ۸۰۰ نفر شامل دانشآموزان و عوامل اجرایی و در اعزامهای با ظرفیت کمتر، حدود ۵۵۰ دانشآموز و عوامل همراه در این اردو حضور خواهند داشت.