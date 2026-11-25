به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به وصول مطالبات ۱۶۰۰ میلیارد تومانی از ۱۲ شرکت بدهکار با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بررسی لیست بدهکاران کلان بانکی استان همچنان ادامه دارد و اجازه نمی‌دهیم کسانی که به اسم سرمایه‌گذاری و تولید تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده‌اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خللی وارد کنند.

مصطفی مظاهری افزود: وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی در راستای کمک به رونق اقتصادی و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی استان است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضایی در این شرایط حساس کشور به سراغ کسانی که تسهیلات کلان و منابع بیت‌المال را دریافت و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند، خواهد رفت و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، قاطع و بدون چشم پوشی خواهد بود.