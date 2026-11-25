به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه طنز داستان اتفاقاتی است که برای چند دانشجو در مراسم ازدواج دانشجویی می‌افتد.

تلاش ماموران پلیس برای دستگیری گروهی از تبهکاران بسیار خطرناک داستان مجموعه در جستجوی حقیقت است. این مجموعه محصول ۲۰۲۳ هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش می‌شود.

شبکه چهار آوای جنگ را پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، پخش می‌کند. این فیلم محصول ۲۰۲۵ داستان حضور سه دوست در جبهه‌های جنگ است. این فیلم امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و ساعت ۹ روز بعد بازپخش می‌شود.