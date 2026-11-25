به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرتضی قدیمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا در اغلب مناطق استان انتظار آسمانی صاف تا قسمتی ابری را خواهیم داشت.

وی به هم استانی‌ها توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری و در انجام امور عمرانی در ساختمان‌های بلند مرتبه نیز احتیاط کنند و خودرو‌ها را در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده پارک نکنند.

قدیمی ادامه داد: از نظر دمایی نیز روز‌های پایانی هفته پنجشنبه و جمعه دما با کاهش همراه می‌شود ولی از شنبه هفته آینده دما به طور نسبی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: طی شبانه روز گذشته ایستگاه پاپایی با صفر درجه کمترین و ایستگاه حصار با ۲۲.۷ درجه سانتیگراد بیشترین دما را در استان به ثبت رسانده‌اند.