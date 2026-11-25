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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با وزش باد نسبتا شدید تا شدید در اغلب مناطق استان از بعداز ظهر امروز شاهد ریزش گرد و غبار در مناطق مستعد استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرتضی قدیمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد، گفت: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز و فردا در اغلب مناطق استان انتظار آسمانی صاف تا قسمتی ابری را خواهیم داشت.
وی به هم استانیها توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی خودداری و در انجام امور عمرانی در ساختمانهای بلند مرتبه نیز احتیاط کنند و خودروها را در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده پارک نکنند.
قدیمی ادامه داد: از نظر دمایی نیز روزهای پایانی هفته پنجشنبه و جمعه دما با کاهش همراه میشود ولی از شنبه هفته آینده دما به طور نسبی افزایش خواهد یافت.
وی گفت: طی شبانه روز گذشته ایستگاه پاپایی با صفر درجه کمترین و ایستگاه حصار با ۲۲.۷ درجه سانتیگراد بیشترین دما را در استان به ثبت رساندهاند.