به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها، امروز و فردا پنجشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

طی روز‌های جمعه تا یکشنبه به دلیل افزایش پایداری هوا و سکون نسبی جو، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت که می‌تواند در برخی از ساعات سبب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.

از لحاظ دمایی همچنان تداوم استقرار هوای گرم طی روز‌های آتی در استان پیش بینی می‌شود.

به جز این بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی نشان می‌دهد حداقل تا اواسط هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت. اما از روز دوشنبه سامانه بارشی از مناطق غربی وارد کشور خواهد شد که در صورت عدم تغییر در الگوی نقشه ها، استان مرکزی را نیز طی روز‌های نیمه دوم هفته آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.