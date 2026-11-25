رئیس پلیس فتا استان بوشهر با هشدار درباره افزایش کلاهبرداری‌های سایبری همزمان با حراج‌های «بلک‌فرایدی»، از شهروندان خواست با هوشیاری و بررسی اعتبار فروشگاه‌ها و درگاه‌های پرداخت، از وقوع سرقت اطلاعات بانکی و رمز‌های عبور جلوگیری کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، سرهنگ سید احمد موسوی، رئیس پلیس فتا استان بوشهر ضمن هشدار درباره ترفند‌های مجرمان سایبری در ایام حراج‌های فصلی، اعلام کرد که مجرمان با سوءاستفاده از هیجان خرید و عجله کاربران، اقدام به راه‌اندازی صفحات جعلی فروشگاهی و انتشار تبلیغات و پیامک‌های آلوده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پیامک‌هایی با عناوینی همچون «تخفیف استثنایی»، «خرید رایگان» یا «کد تخفیف ویژه» ممکن است کاربران را به درگاه‌های پرداخت جعلی (فیشینگ) هدایت کنند، هشدار داد که این اقدامات منجر به نصب بدافزار و سرقت اطلاعات حساس نظیر رمز‌های عبور و کد‌های یک‌بارمصرف (رمز پویا) می‌شود.

توصیه‌های امنیتی پلیس فتا برای خرید‌های اینترنتی

سرهنگ موسوی جهت پیشگیری از کلاهبرداری، دستورالعمل‌های زیر را به شهروندان توصیه کرد:

احراز اصالت: پیش از خرید، اصالت فروشگاه و درگاه پرداخت را بررسی کرده و حتماً نماد اعتماد الکترونیکی را از سامانه رسمی استعلام کنید.

پرهیز از بازکردن پیوند‌های مشکوک: از کلیک بر روی پیوند‌های مشکوک و نصب برنامه‌هایی که از طریق پیامک یا کانال‌های نامعتبر ارسال می‌شوند، خودداری کنید.

محافظت از اطلاعات حساس: توجه داشته باشید که هیچ فروشگاه یا پشتیبان بانکی، رمز دوم، رمز پویا یا کد تأیید شما را درخواست نمی‌کند.

مدیریت هوشمندانه حساب: برای خرید‌های اینترنتی از کارت‌هایی با موجودی محدود استفاده کنید و حتماً سامانه پیامک تراکنش‌های بانکی را فعال نگه دارید.

بازنشر نکردن شایعات: از انتشار و بازنشر پیام‌ها و تبلیغات مشکوک خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا بوشهر با تأکید بر مسئولیت کسب‌وکار‌ها و سکو‌های اینترنتی در احراز هویت فروشندگان و استفاده از زیرساخت‌های امن، یادآور شد: امنیت فضای مجازی نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، صاحبان کسب‌وکار و دستگاه‌های مسئول است.

اقدام فوری در صورت کلاهبرداری

سرهنگ موسوی تأکید کرد در صورت بروز هرگونه برداشت غیرمجاز یا کلاهبرداری، شهروندان باید حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از اطلاع، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که حراج‌های بلک‌فرایدی به روز سیاه حساب‌های بانکی و اطلاعات شخصی مردم تبدیل نشود.