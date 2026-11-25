به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، در دیدار با کارگردان برجسته کشور، مجید مجیدی، تهیه‌کننده طرح و دیگر عوامل فیلم «صدای صبح زمستان»، با تأکید بر اینکه صحنه‌های به تصویر کشیده شده در فیلم عین واقعیت است و هنرمندان با زبان اثرگذار خود می‌توانند راوی این حماسه‌ها باشند، گفت: به عنوان کسی که وقایع جنگ را شاهد بودم، شرایط بسیار سخت و تلخی بر ما گذشت. اما کسی که می‌تواند در قالب هنر این خاطرات را بازسازی و ماندگار کند، شما هنرمندان هستید.

وی افزود: در زمان جنگ، یک روز در خدمت آقای مجید مجیدی بودیم. همان روز چند قسمت از تهران مورد اصابت قرار گرفته بود و با هم رفتیم تا از نزدیک آن فجایع را ببینیم. من از آقای مجیدی خواهش کردم که اگر امکان دارد، این وقایع دردناک را با زبان هنر تبدیل به اثری کنند که بتواند روایتگر حقیقت باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، ادامه داد: امروز من از نزدیک شاهدم که تیم سینمایی چقدر دقیق و نزدیک به واقعیت کار می‌کنند. حتی دقت در جزئیات گریم و زخم‌ها به قدری عالی است که هیچ کادر پزشکی نمی‌تواند ایرادی به آن بگیرد و همه چیز بر اساس واقعیت‌های تلخ و امیدبخش ساخته شده است.»

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خاطره‌ای تکان‌دهنده از مواجهه خود با آسیب‌دیدگان جنگ و واکنش‌های احساسی مردم در منطقه ۲۱ تصریح کرد: درک متقابل و پیگیری مشکلات مردم توسط امدادگران، از اهمیت بالایی برخوردار است

وی ادامه داد: وقتی به منطقه ۲۱ رفتیم، یکی دو نفر از بانوان آمدند و با خشم سر من فریاد کشیدند و از شدت ناراحتی اعتراض کردند. دقیقاً مشابه همان حسی که در یکی از سکانس‌های فیلم خانم الوند بازی می‌کند. آنها از این گلایه داشتند که هنوز برای اسکانشان فکری نشده است. من به بقیه گفتم کاری به این خانم نداشته باشید، اجازه دهید عصبانیتش را خالی کند. اما کار‌های آنها داشت انجام می‌شد. دو روز بعد پدر همان خانواده با من تماس گرفت و با کلی شرمندگی عذرخواهی کرد. وقتی این حس اصیل را در سکانس‌های این فیلم دیدم، فهمیدم که چقدر این اثر می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای برای فعالیت‌های هلال‌احمر ایجاد کند و درد و رنج مردم را به نمایش بگذارد.»

کولیوند با قدردانی از تک‌تک عوامل و بازیگران فیلم، بر استمرار حمایت از چنین کار‌های ارزشمندی تأکید و تصریح کرد: من مطمئنم با خلوص نیتی که در تک‌تک شما وجود دارد، این فیلم یکی از بهترین آثار زمان خود و سالیان آینده خواهد بود. دست تک‌تک شما را می‌بوسم و خداقوت جانانه می‌گویم. دعا کنید اگر عمری باقی بود، بیاییم و این فیلم ارزشمند را تماشا کنیم. خداوند متعال اجر و مزد این کار بزرگ را به همه شما عطا فرماید و یقین بدانید که این تلاش‌ها در درگاه الهی و نزد مردم همیشه ماندگار خواهد ماند.