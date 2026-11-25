به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شوش گفت: با هدف توسعه زیر ساخت‌های روستایی و تسهیل در تردد، طرح نهضت آسفالت در روستای احمد مولا این شهرستان اجرا شد.

حجت وفا پور با اشاره به اینکه در این طرح ۱۵ هزار متر مربع از معابر روستای احمد مولا بهسازی و آسفالت شد، ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل تخصیص قیر رایگان انجام شده است.

روستای احمد مولا در بخش مرکزی شهرستان شوش قرار دارد.