معاون ابتدایی آموزش و پرورش اردبیل گفت: در پنجمین دوره طرح شهرداران مدارس، بیش از ۴۶۰ دانش‌آموز برای تمرین مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، وحید خدابنده معاون ابتدایی آموزش و پرورش اردبیل در آیین افتتاحیه پنجمین دوره طرح ابتکاری شهرداران مدارس اردبیل که در سالن همایش کتابخانه مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: طرح شهرداران مدارس اگرچه در محیط مدرسه اجرا می‌شود، اما افق آن تربیت نسل آینده شهروندان مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌جوی شهر اردبیل است.

وی با بیان اینکه این طرح صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، افزود: شهرداران مدارس در یک فرایند تربیتی، فرصت تجربه عملی مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، کار گروهی، تصمیم‌گیری و حل مسئله را پیدا می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، تربیت شهروند مطلوب را از اهداف مشترک آموزش و پرورش و مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: مدرسه به‌عنوان کانون اصلی آموزش و تربیت، با تقویت رویکرد مدرسه اجتماع‌محور می‌تواند زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان را در شناخت و حل مسائل محیط پیرامون فراهم کند.

خدابنده با اشاره به اهداف این طرح خاطرنشان کرد: آموزش عملی مهارت‌ها و حقوق شهروندی، تقویت روحیه مشارکت‌جویی، پرورش مهارت‌های مدیریتی و رهبری، آشنایی با ساختار مدیریت شهری و توسعه تعامل میان مدرسه و شهرداری از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه است.

وی نقش مدیران مدارس را در تحقق اهداف طرح تعیین‌کننده دانست و گفت: مدیران باید با فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی دانش‌آموزان، حمایت از ایده‌های آنان و واگذاری اختیارات متناسب، اجازه دهند دانش‌آموزان مسئولیت‌های خود را به‌صورت عملی تجربه کنند و حتی از خطا‌های احتمالی خود بیاموزند؛ چراکه نباید مسئولیت شهردار مدرسه به یک عنوان صوری و تشریفاتی تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش حمایتی خانواده‌ها افزود: اولیا می‌توانند با انتقال تجربه، مشاوره، تأمین امکانات و تسهیل ارتباط دانش‌آموزان با جامعه محلی در موفقیت این طرح نقش‌آفرین باشند، اما باید توجه داشت که حمایت خانواده‌ها و مربیان نباید جایگزین نقش‌آفرینی خود دانش‌آموزان شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان با اشاره به انتخاب بیش از ۴۶۰ دانش‌آموز به‌عنوان شهردار مدرسه در سال تحصیلی جاری، ابراز امیدواری کرد: این دانش‌آموزان با همکاری مدیران، معلمان، خانواده‌ها و شهرداری، در ارتقای فرهنگ شهروندی، بهسازی و زیباسازی محیط مدارس و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند و این طرح در نواحی یک و دو اردبیل به الگویی موفق برای سایر مناطق تبدیل شود