خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری گلستان به گزارش؛ رئیس کل دادگستری گلستان

در تشریح جزئیات موسوم به «حلزون» گفت: متهم با تبلیغات گسترده درباره سودآوری پرورش و تولید حلزون و وعده کسب درآمد از این فعالیت، افراد زیادی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده بود.

اسپانلو

افزود: در این پرونده، ۱۲۹ نفر از شهروندان شکایت کردند که از این تعداد، ۴۴ نفر در ادامه روند رسیدگی، برای ارائه مستندات و انجام بررسی‌های کارشناسی پیگیری کردند.

وی با اشاره به شیوه فعالیت متهم گفت: این فرد با ثبت یک شرکت و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و سطح شهر، مدعی بود افراد می‌توانند از طریق پرورش و تولید حلزون به درآمد و سود قابل توجهی دست پیدا کنند و به مالباختگان وعده داده بود، حلزون‌هایی که پرورش می‌دهند به قمت خوب از آنان خریداری می‌کند و با همین وعده افراد ترغیب به سرمایه گذاری و خرید لارو‌های حلزون می‌شدند، اما پس از مدتی از خرید حلزون‌ها و سودآوری آن خبری نبود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی و بهداشتی موضوع گفت: بر اساس اعلام نظر محیط زیست پرورش و تولید گونه این حلزون، می‌تواند مخاطراتی برای محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد کند.

اسپانلو همچنین از اقدامات قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان خبر داد و گفت: در جریان رسیدگی به پرونده، ۲۳ میلیارد تومان از موجودی حساب شرکت توقیف شده است تا امکان صیانت از حقوق افرادی که در این ماجرا متضرر شده‌اند، فراهم شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از بررسی شکایت شاکیان، گزارش‌های پلیس، استعلام‌های دستگاه‌های مرتبط، قرارداد‌ها و سایر مستندات پرونده، تحقیقات مقدماتی تکمیل و برای متهم به اتهامات کلاهبرداری و تهدید علیه بهداشت عمومی، کیفرخواست صادر شد و با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری ۲، قرار گرفته است.

محمود