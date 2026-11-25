ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی و کمبود امکانات در برخی مرزهای استان گفت: جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مبادلات تجاری ضروری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش صادقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت و ارتقای خدمات‌رسانی در گمرکات استان، افزود: پیگیری‌هایی برای ارتقای ساختار سازمانی گمرکات خسروی و سومار انجام شده و گمرک ایران نیز وعده تامین تجهیزات ایکس‌ری کامیونی برای مرز‌های استان را داده است.

صادقی شبانه‌روزی شدن گمرک خسروی را از موضوعات مهم در توسعه مبادلات تجاری منطقه برشمرد و با اشاره به برخورداری کرمانشاه از ۳۶۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات در برخی نقاط مرزی را از موانع توسعه تجاری استان عنوان کرد.

ناظر گمرکات کرمانشاه: جذب سرمایه‌گذار راهکار توسعه زیرساخت‌های مرزی کرمانشاه است

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با بیان اینکه اعتبارات بخش دولتی برای پاسخگویی به نیاز‌های توسعه‌ای استان کافی نیست، ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران راهکار توسعه زیرساخت‌های مرزی است و مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌تواند محرکی برای رونق اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری استان باشد.