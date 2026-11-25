روزنامه وال‌استریت ژورنال از بررسی مجموعه‌ای از حملات سایبری علیه حدود ۵۰ کشتی تجاری حامل نفت، گاز مایع و مواد شیمیایی خبر داده است؛ حملاتی که نگرانی‌ها درباره امنیت سایبری ناوگان دریایی و زیرساخت‌های کشتیرانی را افزایش داده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی در حال بررسی مجموعه‌ای از حملات سایبری هستند که طی هفته‌های اخیر احتمالاً سامانه‌های حدود ۵۰ کشتی تجاری حامل محموله‌های انرژی و مواد شیمیایی را هدف قرار داده‌اند.

بر این اساس، این کشتی‌ها حامل نفت، گاز مایع و مواد شیمیایی قابل انفجار بوده‌اند. بررسی‌ها درباره ابعاد این حملات و پیامد‌های احتمالی آنها برای امنیت دریانوردی ادامه دارد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه‌های ناوبری چند نفتکش عازم سواحل آمریکا در ماه اوت هدف نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند. این رخداد‌ها به اعزام تیم‌های تخصصی امنیت سایبری پلیس فدرال آمریکا و گارد ساحلی به کشتی‌های آسیب‌دیده منجر شده است.

اختلال در مسیر‌های کشتیرانی و ایجاد مخاطرات ایمنی در تأسیسات بندری از جمله سناریو‌هایی است که مقام‌های آمریکایی در حال بررسی آن هستند.

در بخش دیگری از گزارش‌ها، احتمال سوءاستفاده مهاجمان از آسیب‌پذیری موسوم به «FortiBleed» در تجهیزات شبکه شرکت فورتینت مطرح شده است. پلیس فدرال آمریکا و گارد ساحلی این کشور نیز در ماه سپتامبر با انتشار هشدار امنیتی مشترکی درباره خطرات استفاده از تجهیزات آسیب‌پذیر این شرکت در زیرساخت‌های ارتباطی کشتی‌ها هشدار داده بودند.

با وجود ادامه بررسی‌ها، تاکنون مستندات فنی کافی درباره منشأ و عاملان این حملات منتشر نشده است. همچنین پلیس فدرال آمریکا به درخواست رسانه‌ها برای ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت و تعداد دقیق حملات پاسخی نداده است.