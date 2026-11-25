رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دوران تحریم‌ها و محاصره‌ها به پایان رسیده است، کشور‌ها دیگر بی‌تفاوت تماشا نمی‌کنند؛ آنها با گسترش همکاری، مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پیامی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در فضای مجلس نوشت:

دوران تحریم‌ها و محاصره‌ها به پایان رسیده است، کشور‌ها دیگر بی‌تفاوت تماشا نمی‌کنند؛ آنها با گسترش همکاری، مقاومت می‌کنند. هرچه می‌خواهید بنامیدش؛ واقعیت تغییری نمی‌کند: یک نظم جهانی جدید بر جهان حاکم است، و در پی شکست‌های شما، نقش شما کوچک‌تر از همیشه شده است؛ ببینیم چه پیش می‌آید!