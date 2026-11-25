با تعاملات میان‌دستگاهی، و حمایت‌های استاندار و مدیریت ارشد استان، وضعیت مسکن ایثارگران بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین تجلیل از مادران و همسران شهدا، بر اهمیت ارتقای سطح خدمات درمانی و تأمین مسکن ایثارگران تأکید کرد.

علی پناه قویدل، با اشاره به تلاش‌های مستمر این نهاد برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به خانواده‌های شهدا، از همکاری‌های صورت گرفته با مراکز درمانی استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به بررسی وضعیت بیمارستانی و امکانات ویژه در نظر گرفته شده برای ایثارگران، تأکید کرد: ظرفیت‌های درمانی استان برای پوشش نیاز‌های پزشکی خانواده‌های شهدا در اولویت قرار دارد.

قویدل همچنین با اشاره به تعاملات میان‌دستگاهی، از حمایت‌های استاندار در جهت بهبود وضعیت مسکن ایثارگران خبر داد.

وی تصریح کرد:در راستای تأمین مسکن خانواده‌های ایثارگر، هماهنگی‌های لازم با استانداری و مقامات مربوطه صورت گرفته است تا از طریق طرح‌های حمایتی، مشکل مسکن برای این عزیزان مرتفع گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بنیاد شهید استان قزوین از طریق معاونت‌های خود، آماده دریافت گزارش‌ها و رسیدگی مستقیم به دغدغه‌های ریشه‌دار و اصلی خانواده‌های شهدا است تا از طریق ساختار‌های قانونی، پاسخگوی نیاز‌های آنها باشد.

جایگاه والای ایثارگری خانواده‌های شهدا در مسیر الهی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ماندگاری، در این مراسم با تجلیل از ایثارگری و ایستادگی خانواده‌های ایثارگر، بر پیوند عمیق میان مسیر شهادت و آموزه‌های وحیانی تاکید کرد. وی با استناد به آیات قرآن کریم، یاد و خاطره شهدا و خانواده‌های آنان را گرامی داشت و با اشاره به جایگاه معنوی ایثارگری، خاطرنشان کرد: ایثار خانواده‌های شهدا، جلوه‌ای از تسلیم در برابر اراده الهی و پیوند با حقیقت مطلق است. حجت‌الاسلام ماندگاری در پایان، ضمن ابراز ارادت به بزرگان و شهدای والامقام، از حضور پرشور و ایثارگرانه مادران و همسران شهدا قدردانی کرد و این مسیر را الگویی برای نسل‌های آینده دانست.

در این مراسم تعدادی از مادران، همسران و فرزندان شهدا به ایراد سخنانی پرداختند.