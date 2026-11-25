به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی الفتی، ملی‌پوش ژیمناستیک ایران، در اقدامی انسان‌دوستانه و قابل تقدیر، در قالب پویش «ایران همدل» زمینه آزادی دو زندانی مالی را فراهم کرد تا این بار قهرمان ژیمناستیک ایران نه با مدال، بلکه با اقدامی پهلوانانه دل دو خانواده را شاد کند.

الفتی گفت: به لطف خدا و دعا‌های مردم توانستیم دو زندانی را آزاد کنیم. بعد از المپیک، خدا جایگاهی به من داد که بتوانم با این جایگاه دل مردم را شاد کنم. دوست داشتم این بار نه با مدال، بلکه با کمک به نیازمندان و کسانی که واقعاً با شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند، این کار را انجام دهم و با خودم عهد کرده بودم که چنین اقدامی داشته باشم.

وی افزود: امروز با پویش ایران همدل توانستیم دو زندانی جدید را آزاد کنیم و خیلی خوشحالم. از همه مردم عزیز ایران می‌خواهم کسانی که توانایی دارند، حتی با کمترین کمک، دست یک نیازمند را بگیرند و باعث خوشحالی یک خانواده شوند. مردم ایران بسیار خوب هستند و می‌توانند از این ظرفیت برای کمک به یکدیگر استفاده کنند. امیدوارم روزی شاهد باشیم هیچ‌کس به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان نباشد.