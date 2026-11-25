دریادلان بندرعباسی با هدف حمایت از کشور، دیشب زنجیره انسانی و تونل پرچم تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: این زنجیره انسانی از بوستان شهدا در محله آزادگان تا میدان شهید اصغر قاسمی در زیباشهر بندرعباس تشکیل شد.

عیسی عباسی افزود: هدف از تشکیل این زنجیره انسانی، اعلام حمایت از مدافعان کشور و ایجاد وحدت و همبستگی قشر‌های مختلف مردم است.

وی گفت: رنجیره انسانی در شهرک اندیشه نیز تشکیل می‌شود.

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