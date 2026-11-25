به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۶۹ شب از حضور شبانه مردم می‌گذرد؛ شب‌هایی که خیابان‌ها روایتگر استمرار حضور، همبستگی و همدلی ایرانیانی بوده‌اند که با وجود فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های مسیر، بر ادامه راه تأکید دارند.

تجمعاتی که به عنوان یک شگفتی تاریخی دنیا نظیر آن را تا به حال ندیده است و ایران و ایرانی از پرچم مقدس به عنوان نماد ملی، عزت، استقلال، خاک و شرف به عنوان کلیدواژه‌های پیروزی کوتاه نخواهد آمد و با همین ایستادگی تمام معادلات دنیا و دشمنان این مرز و بوم را بهم ریخته است.

شبی که مردم حاضر در میدان پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره افزایش جمعیت و خانواده به عنوان مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران عزیز را دریافت کردند و از اهمیت این موضوع آگاهند.