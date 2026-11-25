به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هشتمین رویداد تولید محتوای بسیج اِوز با تمرکز بر هوش مصنوعی و رویکرد انیمیشن‌سازی در دانشکده بهداشت این شهرستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی، به خلق ایده و تولید آثار خلاقانه در حوزه‌های مختلف محتوایی از جمله طراحی پوستر، ساخت انیمیشن و تولید محتوای تصویری پرداختند.

هشتمین رویداد تولید محتوا، فرصتی برای یادگیری مهارت‌های جدید، پرورش خلاقیت و تجربه کاربردی فناوری‌های جدید بود تا علاقه‌مندان بتوانند از ظرفیت هوش مصنوعی در مسیر تولید محتوای اثرگذار و حرفه‌ای بهره گیرند.