به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی نیمه دوم هفته آینده وارد استان همدان می شود.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان همدان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه بعدازظهرها، وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: دمای هوا تا پایان هفته جاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما از هفته آینده روند کاهش تدریجی دما در بیشتر نقاط استان همدان آغاز می‌شود.