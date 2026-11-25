معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: با توجه به راه‌اندازی ۲۵ نانوایی با محوریت پخت نان کامل و برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲۵ واحد دیگر، باید برای افزایش مصرف این محصول فرهنگ‌سازی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم امامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست مجمع سلامت استان با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور در ۲۰۰ محله استان اردبیل، خواستار توجه ویژه به مسائل سلامت در محلات، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ارتقای آگاهی و سواد سلامت جامعه شد.

وی افزود: با توجه به راه‌اندازی ۲۵ نانوایی با محوریت پخت نان کامل و برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲۵ واحد دیگر، باید برای افزایش مصرف این محصول فرهنگ‌سازی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین افزایش تصادفات را از دغدغه‌های مهم استان برشمرد و بر ایمن‌سازی راه‌ها، اصلاح خط‌کشی معابر، ایمن‌سازی گذرگاه‌های عابران پیاده و آموزش عمومی تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: شناسایی ۱۰ اولویت مهم حوزه سلامت استان و تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر اقدامات عملی و محله‌محور ضروری است.

در ادامه، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی کشور با تاکید بر فرهنگ‌سازی تدریجی برای مصرف نان کامل، نظارت بر کیفیت آرد و نان و آموزش تخصصی نانوایان را ضروری دانست.

سیدحسن امامی رضوی همچنین اتخاذ راهکار‌های علمی برای کاهش سوانح ترافیکی، تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسؤول و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و کارشناسان حمل‌ونقل را مورد تاکید قرار داد و توسعه زیرساخت‌های ریلی را از راهکار‌های کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای عنوان کرد.

وی اصلاح سبک زندگی و ترویج فعالیت بدنی را نیازمند همراهی عملی مسؤولان دانست و اجرای برنامه‌هایی مانند سه‌شنبه‌های بدون خودرو برای گسترش رفتار‌های سلامت‌محور در جامعه را دارای اهمیت برشمرد.