شهردار کرمان با تأکید بر تداوم بازارچه‌های عرضه تولیدات روستایی و مشاغل خانگی، خواستار برگزاری دوره‌ای این بازارچه‌ها شد تا حمایت از کسب‌وکار‌های خرد به یک جشنواره سالانه محدود نماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محسن تویسرکانی در آیین افتتاح دومین جشنواره «روستاآباد» با اشاره به ضرورت همگرایی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در برگزاری این جشنواره گفت: روستاآباد نمادی از پیوند اقتصاد، وحدت و امنیت است و در شرایط کنونی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی به همکاری بین‌بخشی و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای نیاز دارد.

شهردار کرمان با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از فداکاری نیرو‌های مردمی و بسیجی افزود: امنیت پایدار امروز کشور و استان حاصل ایثارگری این نیروهاست و برخورداری از امنیت، زمینه حرکت چرخ‌های تولید، اشتغال و اقتصاد را فراهم می‌کند.

تویسرکانی با بیان اینکه حمایت از مشاغل خانگی نباید به برگزاری سالانه یک جشنواره محدود شود، تأکید کرد: این بازارچه‌ها باید در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر و با ایده‌ها و ابتکارات متنوع برگزار شوند تا زمینه رونق مستمر کسب‌وکار‌های خرد فراهم شود.

وی همچنین هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف را از ویژگی‌های مهم این جشنواره برشمرد و گفت: نتیجه چنین همکاری‌هایی باید در بهبود شرایط زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، نمایان شود.

شهردار کرمان با قدردانی از همراهی اصناف و مجموعه‌های همکار با مدیریت شهری، تعامل میان نهادها، به‌ویژه اتاق اصناف و شهرداری را زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های نوآورانه و تحول‌آفرین دانست.

تویسرکانی در پایان با اشاره به هماهنگی میان مسئولان ارشد استان، این همدلی را فرصتی برای ارتقای خدمت‌رسانی دانست و از تلاش کارکنان شهرداری و کارگران مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد.

دومین جشنواره «روستاآباد» با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از نقاط مختلف استان و مناطق همجوار و برپایی حدود ۱۳۰ غرفه در کرمان برگزار شده است.

این جشنواره با مشارکت شهرداری کرمان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد برکت، سپاه و مجموعه‌های مردمی، با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی، تقویت تولید محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای اقشار کم‌برخوردار برپا شده است.