به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی بوکان از برداشت و تحویل ۲۱۰ هزار تُن چغندرقند به کارخانه‌های قند استان خبر داد و گفت: ۱۰ تا ۱۵ هزار تُن دیگر از این محصول نیز در انتظار تحویل قرار دارد.

مستوره رحیمی‌آذر افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، چغندرقند در سه هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بوکان کشت شد که این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته ۵۰۰ هکتار کاهش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با بیان اینکه توسعه روش‌های نوین کشت و آبیاری چغندرقند در دستور کار قرار دارد، افزود: کشت نشایی، استفاده از نوار تیپ و اجرای الگوی کشت ۴۰ در ۶۰ از جمله روش‌هایی است که با هدف کاهش هدررفت آب و بهره‌وری بیشتر از منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این شیوه‌های نوین، میزان مصرف بذر حدود پنج درصد، مصرف آب بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش و میزان تولید محصول نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان همچنین با اشاره به نرخ خرید تضمینی چغندرقند در سال جاری اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، این محصول با عیار ۱۶ به ازای هر کیلوگرم حدود ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.