کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان گفت: یک سامانه باران‌زای پرقدرت از شامگاه یک‌شنبه آینده به آسمان استان وارد می‌شود و این بارندگی‌ها فراگیر همراه با کاهش محسوس دما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی‌نژاد اظهار کرد: بررسی داده‌های هواشناسی و نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که وضعیت آب و هوای استان تا عصر یک‌شنبه هفته آینده پایدار خواهد بود.

وی تشریح کرد: اکنون بیشینه دمای هوا در مناطق جنوبی استان در گرم‌ترین ساعت‌های روز به حدود ۳۱.۵ درجه سانتی‌گراد و در مناطق سردسیر مانند شهر ایلام به حدود ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی افزود: اگرچه تا اوایل هفته آینده کاهش جزئی دو درجه‌ای دما در استان رخ می‌دهد؛ اما این دگرگونی دمایی چندان محسوس نخواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: بر پایه برآوردها، از واپسین ساعت‌های روز یک‌شنبه، ۱۱ آذر، یک سامانه بارشی فعال پهنه استان ایلام را در بر می‌گیرد.

وی اضافه کرد: فعالیت این سامانه با بارندگی بسیار مناسب در بیشتر بخش‌ها و شهرستان‌های استان همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: با آغاز فعالیت این سامانه، دمای هوا به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد و شرایط دمایی استان به وضعیت بهنجارِ (نرمال) این فصل، باز خواهد گشت.

احمدی‌نژاد یادآوری کرد: با وجود این که میزان بارندگی‌های پاییز امسال کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شده؛ اما فرصت‌های پیش‌رو امیدوارکننده است.

وی تأکید کرد: داده‌های اقلیمی نشان می‌دهد که در فصل زمستان، بارش‌های بسیار مناسبی در حد بهنجار در انتظار استان خواهد بود و سامانه‌های پربارشی، آسمان ایلام را متأثر خواهند کرد.

استان کوهستانی ایلام در باختر کشور، همواره در شمار پربارش‌ترین مناطق ایران قرار دارد.

در پاییز امسال به سبب کاهش رخنه سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی؛ میزان ریزش‌های آسمانی استان با کاهش روبه‌رو بوده است.

کارشناسان امیدوارند با ورود سامانه‌های پردامنه در آذرماه جاری و فصل زمستان؛ کسری بارش‌های پاییزی جبران شود.