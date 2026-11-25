دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آموزشگاه‌های آزاد صرفاً نباید به ارائه خدمات آموزشی محدود شوند، بلکه لازم است در کنار فعالیت آموزشی، ملاحظات تربیتی نیز در برنامه‌ها و عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید جلال موسوی خطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح مباحث مطرح‌شده در جلسه ۸۹ این ستاد که به بررسی وضعیت آموزشگاه‌های آزاد و آموزشگاه‌های زبان اختصاص داشت با اشاره به اهمیت آموزش‌های غیررسمی در نظام تعلیم و تربیت گفت: عموماً در حوزه آموزش رسمی با آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین متعددی برای کیفیت‌بخشی، ساماندهی و تقویت رویکرد‌های تربیتی مواجه هستیم؛ اما در حوزه آموزش‌های غیررسمی، از جمله فعالیت آموزشگاه‌های آزاد و آموزشگاه‌های زبان، مصوبات و سیاست‌های مشخص برای کیفیت‌بخشی و ساماندهی این بخش محدود است یا در برخی زمینه‌ها وجود ندارد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در جلسه امروز، محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، گزارشی از وضع آموزشگاه‌های آزاد و زبان ارائه کرد که در آن ضمن تبیین شرایط موجود، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

موسوی با اشاره به نخستین چالش مطرح‌شده در این جلسه بیان کرد: یکی از مسائل اساسی، فعالیت آموزشگاه‌های آزاد و زبان بدون دریافت مجوز‌های قانونی است. بر اساس گزارشی که معاون وزیر آموزش و پرورش در این جلسه ارائه کرد، بیش از هزار و ۳۰۰ آموزشگاه فاقد مجوز تعطیل شده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که فعالیت مراکز بدون مجوز همچنان یکی از مسائل جدی این حوزه است. به نظر می‌رسد عوامل مختلفی از جمله درآمدزایی قابل توجه فعالیت در این بخش، برخی افراد را به سمت ورود به این عرصه بدون طی مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های لازم سوق می‌دهد؛ ازاین‌رو ساماندهی صدور مجوز‌ها و نظارت مؤثر بر فعالیت این مراکز ضرورت دارد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین چالش را کمرنگ بودن نگاه آموزشی و تربیتی در فعالیت برخی آموزشگاه‌ها دانست و گفت: اگر نظارت و ساماندهی این مراکز به نحو مطلوب انجام نشود، ممکن است رویکرد‌های آموزشی و تربیتی در فعالیت آنها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد.

موسوی تأکید کرد: آموزشگاه‌های آزاد صرفاً نباید به ارائه خدمات آموزشی محدود شوند، بلکه لازم است در کنار فعالیت آموزشی، ملاحظات تربیتی نیز در برنامه‌ها و عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد. تحقق این موضوع نیازمند نظارت و ساماندهی مؤثر و هدفمند است.

وی سومین چالش مورد بحث در جلسه را به محتوای آموزشی، به‌ویژه در آموزشگاه‌های زبان، مرتبط دانست و اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که محتوای آموزشی ارائه‌شده در این مراکز باید متناسب با نیاز‌های روز و اقتضائات تربیتی دانش‌آموزان باشد.

موسوی افزود: ضروری است محتوای آموزشی متناسب با نیاز‌های امروز دانش‌آموزان تدوین و در آموزشگاه‌های آزاد و به‌ویژه آموزشگاه‌های زبان تدریس شود. در واقع، محتوای آموزشی این مراکز باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی، با ملاحظات تربیتی و اقتضائات نسل جدید نیز تناسب داشته باشد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح جمع‌بندی جلسه ۸۹ این ستاد گفت: در پایان جلسه مقرر شد بسته‌ای سیاستی با محوریت وزارت آموزش و پرورش و با همکاری محمودزاده تهیه شود.

وی خاطرنشان کرد: این بسته سیاستی با هدف بررسی و ارائه راهکار برای چالش‌های مطرح‌شده در حوزه آموزشگاه‌های آزاد و زبان تدوین خواهد شد و پس از آماده‌سازی، برای بررسی و تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.