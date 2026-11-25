به همت بسیجیان و خیرین منطقه عظیمیه کرج، هشت مادر زندانی جرائم غیرعمد با جمع‌آوری ۶ میلیارد ریال کمک مردمی، همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته بسیج آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز گفت: این اقدام خیرخواهانه با تلاش بسیجیان حوزه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ شهید احسانی‌نژاد و مشارکت نمازگزاران و نیکوکاران منطقه عظیمیه کرج انجام شد.

وی افزود: این مراسم گلریزان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد و طی آن، خیرین و نمازگزاران با مشارکت در یک حرکت انسان‌دوستانه، زمینه آزادی هشت مادر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.

مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز با اشاره به جمع‌آوری ۶ میلیارد ریال در این گلریزان اظهار کرد: این مبلغ با همراهی و مشارکت مردم و نیکوکاران منطقه عظیمیه تأمین شد و برای آزادی این هشت مادر زندانی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی مؤثر در حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است، افزود: آزادی مادران زندانی می‌تواند زمینه بازگشت آنان به خانواده و حضور دوباره در کنار فرزندانشان را فراهم کند و از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی حبس بکاهد.

این اقدام خیرخواهانه در حالی انجام شد که همزمانی آن با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، الگویی از مهر مادری، نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان را به نمایش گذاشت و مشارکت بسیجیان، نمازگزاران و خیرین کرجی در این حرکت، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را رقم زد.