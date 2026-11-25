روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف ارتقای خدمات سوخت‌رسانی، ناوگان سیار فعالیت خود را با عرضه بنزین سوپر در دو منطقه مرجان و صدف آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پس از انجام توافق لازم و ابلاغ ضوابط نظارتی، ناوگان سوخت‌رسان سیار بخش خصوصی فعالیت خود را در کیش آغاز کرده است.

در مرحله نخست اجرای این طرح، دو محل برای استقرار و فعالیت خودرو‌های سوخت‌رسان تعیین شده است.

توقفگاه خیابان ایزدی رشید، روبه‌روی مجتمع مسکونی رؤیای کیش در منطقه مرجان و خیابان منتهی از میدان امیرکبیر به سمت میدان بازار مروارید در منطقه صدف، به‌عنوان محل‌های ارائه خدمات بنزین سوپر در نظر گرفته شده‌اند.

فعالیت این ناوگان با رعایت استاندارد‌های ایمنی، ضوابط زیست‌محیطی و ملاحظه‌های ترافیکی انجام می‌شود و شرکت مجری موظف به رعایت تمامی الزامات و مقررات مربوط در ارائه خدمات سوخت‌رسانی است.

اجرای این طرح در چارچوب اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش برای تقویت تاب‌آوری در حوزه تأمین سوخت، بهبود شیوه‌های توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان کیش انجام شده است.