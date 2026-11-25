رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: عملکرد دادستان باید براساس میزان تحقق مسئولیت‌ها و وظایف قانونی به‌ویژه در حوزه مطالبه گری، صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد ارزیابی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محمدیاران در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فاروج، تعامل مؤثر با مردم، پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مقابله با احتکار و حمایت از معیشت مردم را از مهم‌ترین وظایف دادستان برشمرد و افزود: برخورد به‌موقع و قاطع با فساد، نقش مؤثری در افزایش امید و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.

امام جمعه فاروج نیز گفت: این مسئولیت‌ها امانت‌ مردم در دست ماست و لذا کسانی باید متصدی این مسئولیت‌ها باشد که در نهایت امانت‌داری باشند کسانی که به عدالت حکم کنند.

حجت‌الاسلام سویدانلو با اشاره به ویژگی‌های دادستان گفت: امین، عادل و امانت دار بودن و بر اساس سفارش مسئولان، قومیتی، خویشی و دوستی و امثالهم عمل نکردن و رعایت عدالت باید از صفات بارز مسئولان قضایی باشد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز قوه قضاییه، شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی را پاسداری از حقوق مردم دانست و گفت: از احیا حقوق عامه و پاسداری از آزادی‌های مشروع ، مبارزه با فساد و اجرای عدالت، اقامه حدود الهی، نظارت بر اعمال قانون از نکاتی است که در پیام مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه بیان شده است و مردم باید آثار تحول قضایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

در ادامه، مصطفی محمدپور، دادستان پیشین فاروج، گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت خود ارائه کرد و پورمفرد، دادستان جدید شهرستان فاروج نیز به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود پرداخت.

در پایان این مراسم با قدردانی از مصطفی محمدپور، محمود پورمفرد به‌عنوان دادستان جدید فاروج معرفی شد.