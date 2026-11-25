به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، ارتش یمن در بیانیه‌ای از اجرای دو عملیات ویژه نظامی علیه پالایشگاه رأس‌تنوره در منطقه الشرقیه عربستان و همچنین مرکز مالی تجاری شهرک اقتصادی عبدالله در ریاض پایتخت سعودی خبر داد و تأکید کرد که عملیات نظامی خود را تا توقف تجاوز و پایان محاصره یمن ادامه خواهد داد.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در چارچوب پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی علیه یمن و در واکنش به جنایات این کشور علیه ملت عزیزمان، از جمله هدف قرار دادن اتوبوس‌های مسافربری و کامیون‌های شهروندان در شهرستان المقاطره در استان لحج و دیگر جنایت‌ها در پایتخت صنعا و استان‌های مختلف، ارتش یمن با یاری خداوند متعال، دو عملیات منحصر‌به‌فرد نظامی اجرا کردند.

عملیات نخست، پالایشگاه رأس‌تنوره در منطقه الشرقیه عربستان سعودی را هدف قرار داد که به فضل و یاری خداوند، اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود و موجب وقوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه شد.

عملیات دیگر، مرکز مالی در شهرک اقتصادی عبدالله در پایتخت دشمن سعودی، ریاض، را در سه مرحله هدف قرار داد که اصابت‌ها به فضل خداوند دقیق بود و خسارات زیادی بر جای گذاشت.

ارتش یمن به عملیات خود در دفاع از ملت و کشورمان ادامه خواهند داد و با یاری خداوند متعال و توکل بر او، از همه ابزار‌ها و امکانات موجود و ممکن برای وارد آوردن درد و رنج به این دشمن جنایتکار که کودکان و زنان را به قتل می‌رساند، استفاده خواهند کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: ما به عملیات نظامی خود در عمق خاک عربستان سعودی و تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره»، «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به دشمن سعودی و افسران آن ادامه خواهیم داد تا تجاوز متوقف شود و محاصره از کشور عزیزمان پایان یابد.