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رئیسکل دادگستری خوزستان از وصول و تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، رئیسکل دادگستری خوزستان از وصول و تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
علی دهقانی گفت: این مطالبات در پی پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، برگزاری نشستهای کارشناسی و مدیریتی و با هدف صیانت از حقوق بیتالمال، حمایت از تولید و تأمین منابع مالی قانون هدفمندی یارانهها وصول شده است.
وی افزود: برای تسریع در وصول مطالبات شرکتهای خدماترسان، نشستهای تخصصی هفتگی با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.
دهقانی ادامه داد: در این نشستها موانع وصول مطالبات شرکتهای گاز، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان بررسی و راهکارهای لازم برای پیگیری و وصول معوقات اجرا میشود.