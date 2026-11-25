به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، رئیس‌کل دادگستری خوزستان از وصول و تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بهای گاز مصرفی واحد‌های صنعتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

علی دهقانی گفت: این مطالبات در پی پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، برگزاری نشست‌های کارشناسی و مدیریتی و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از تولید و تأمین منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها وصول شده است.

وی افزود: برای تسریع در وصول مطالبات شرکت‌های خدمات‌رسان، نشست‌های تخصصی هفتگی با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: در این نشست‌ها موانع وصول مطالبات شرکت‌های گاز، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان بررسی و راهکار‌های لازم برای پیگیری و وصول معوقات اجرا می‌شود.