رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از استمرار و توسعه طرح‌های آموزشی و ایمن‌سازی در ۳۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد جعفری، با اشاره به اجرای طرح‌های ایمنی مدارس حاشیه راه‌ها گفت: به طور میانگین سالانه در حدود ۲۵ الی ۳۰ مدرسه تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ایمنی قرار می‌گیرند. در این طرح‌ها، فرآیند آموزش بر اساس جامعه هدفی در حدود ۱۵۰۰ دانش‌آموز اجرا می‌شود که مدارس روستایی حاشیه جاده‌ها در اولویت این طرح قرار دارند.

وی در خصوص روش اجرای این طرح‌ها افزود: فرآیند آموزشی این طر‌ح‌ها شامل اجرای برنامه‌های گروه نمایشی، توزیع بروشور‌های موضوعی، برگزاری پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سنجش یادگیری و در نهایت ارزیابی دانش‌آموزان است. همچنین پس از ارزیابی، بسته‌های تشویقی و هدایای یادگاری منقش به نقوش مرتبط با حوزه ایمنی ترافیک و شعار‌ها و نکات مرتبط به دانش‌آموزان اهدا می‌شود تا اثرگذاری آموزش‌ها ماندگارتر شود.

جعفری درباره وضعیت قرارداد‌ها و فرآیند برون‌سپاری این طرح‌ها گفت: طی ماه گذشته اعتبارات مورد نیاز با تخصیص مناسبی به استان‌ها ابلاغ شده و استان زنجان در سرجمع اعتبارات، اعتباری قریب به صد میلیارد ریال را در اختیار دارد و هم‌اکنون مراحل انعقاد قرارداد‌های جدید در حال پیگیری است.

وی افزود: باتوجه به اینکه مسئولیت دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها بر عهده اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، لذا ساختار تعامل حرفه‌ای با ارگان‌های عضو تدوین و مقرر شده است تا در بازه زمانی تعریف شده، نتایج آن نیز قابل مشاهده و آنالیز باشد.

رییس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل افزود: مهمترین رسالت جمعی ارگان‌ها و دستگاه‌های ذی‌مدخل، ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک است و این موضوع ابتدا باید از مدارس آغاز شود و کودکان و دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی و لزوم آموزش از سنین پایین، در صدر اولویت جوامع هدف قرار دارند.

جعفری گفت: آموزش غیرمستقیم (مانند نمایش، مسابقه، توزیع بروشور‌های مصور و آزمون‌های سنجش) بهترین ابزار برای نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیک در ذهن کودکان است.