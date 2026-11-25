بهره‌برداری و عملیات اجرایی چند طرح سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این طرح‌ها شامل ساماندهی و سنگفرش جلوخان مسجدالنبی (ص)، بازسازی و احیای خانه موزه شهید قدرت‌الله چگینی و ساماندهی و واگذاری حجرات مجموعه تاریخی سعدالسلطنه است.

به گفته شهردار قزوین، افزایش توان برق مجموعه سعدالسلطنه از ۱۲۰ کیلووات به ۵۵۰ کیلووات نیز از طرح‌هایی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

سیدمحمد علمی گفت: برای اجرای این طرح‌ها، در مجموع ۶۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان در مراسم آغاز بهره‌برداری از این طرح‌ها، اولین وظیفه کارگزاران نظام اسلامی را برنامه‌ریزی برای تقویت معنویت عنوان کرد و گفت: نمونه بارز این اقدامات، بازسازی و ساخت مصلی و مساجد است.

آیت الله حسین مظفری گفت: قزوین نیازمند یک مصلی خوب و مناسب است که باید با برنامه‌ریزی و تامین اعتبار، این نیاز مرتفع شود.

امام جمعه قزوین بر ضرورت ساماندهی پارکینگ و همچنین ورودی و خروجی مسجدالنبی موقع برپایی نماز جمعه اشاره کرد و خواستار تسریع در رفع کمبود‌های این نقطه شد.

محمد نوذری استاندار هم از برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی مسجد جامع در سال آینده خبر داد و بر ضرورت ساماندهی خانه‌های تاریخی در قزوین تاکید کرد.