تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در شهرستان اردستان با توجه به شرایط واحد‌های اقتصادی به بیش از ۲۷۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اردستان در کارگروه اشتغال شهرستان گفت: اتفاقات ابتدای سال، شرایط جنگی و مشکلات واحد‌های اقتصادی موجب افزایش شمار مشمولان بیمه بیکاری شده است.

محسن حیدری افزود: اردستان در سال‌های گذشته در ثبت اشتغال رتبه‌های برتر استان را داشت، اما امسال عملکرد شهرستان مطلوب نبوده و در انتهای جدول شهرستان‌ها قرار گرفته است.

وی سهمیه امسال شهرستان در تعهد اشتغال را ۷۱۱ فرصت شغلی اعلام کرد و گفت: ملاک ارزیابی استان، ثبت اطلاعات اشتغال و تسهیلات پرداختی در سامانه رصد است.

فرماندار اردستان آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، بنیاد علوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی را از دستگاه‌هایی برشمرد که کمترین میزان فعالیت را در ثبت تعهد اشتغال داشته‌اند.

حیدری با اشاره به کمبود نیروی کار در شهرستان گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ثبت اطلاعات جمعیتی همکاری نکرده‌اندو از این رو پیش‌بینی می‌شود آمار جمعیتی شهرستان امسال با کاهش قابل توجهی ثبت شود.

وی با تأکید بر ساماندهی وضعیت بیمه بیکاری افزود: چنانچه کارخانه‌ای نیروی تعدیل‌شده خود را پس از چند ماه برای بازگشت به کار دعوت کند، اما کارگر از بازگشت خودداری کند، مقرری بیمه بیکاری وی باید قطع شود.

فرماندار اردستان گفت: اجازه نمی‌دهیم کارفرمایان بدون دلیل و توجیه، کارگران و کارکنان واحد‌های تولیدی را اخراج کنند و همچنین افرادی که از بازگشت به کار خودداری می‌کنند، در صورت معرفی به دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و امتناع از شرکت در این دوره‌ها، مشمول قطع بیمه بیکاری می‌شوند.