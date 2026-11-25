به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از مهرو موم ۱۵ واحد فعال در زمینه روده‌پاک‌کنی در روستای گلحصار بخش کهریزک خبر داد و گفت: در راستای نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی و برخورد با واحد‌های متخلف، ۱۵ واحد فعال در حوزه روده‌پاک‌کنی در روستای گلحصار شناسایی و مهروموم شدند.

شایسته با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری پلیس امنیت، اداره دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است، تأکید کرد هدف اصلی، پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری هشدار داد: دفع نامناسب پسماند‌های حاصل از این فعالیت‌ها می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای محیط زیست و سلامت شهروندان داشته باشد.

رضا شایسته افزود: نظارت بر واحد‌های آلاینده با همکاری دستگاه‌های مسئول در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.