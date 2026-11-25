مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: پنج عضو یک باند که در زمینه جعل و توزیع گذرنامه و روادید اقامتی اتباع خارجی فعالیت می‌کردند، در عملیات مأموران پلیس اطلاعات تهران در محله‌های افسریه و نازی‌آباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: کارشناسان گذرنامه پایگاه هشتم پلیس اطلاعات هنگام بررسی مدارک ارائه‌شده برای صدور و تمدید روادید اقامت اتباع خارجی، به مغایرت‌هایی در اسناد برخورد کردند که بررسی‌های تخصصی، احتمال فعالیت سازمان‌یافته در زمینه جعل مدارک اقامتی را مطرح کرد.

در ادامه تحقیقات، محل فعالیت اعضای این باند در محله افسریه شناسایی شد و مأموران با انجام عملیات، چند نفر از اعضای آن را دستگیر کردند. همچنین تعداد قابل‌توجهی اسناد جعلی و تجهیزاتی از جمله چاپگر رنگی و انواع مهر از محل فعالیت متهمان کشف و ضبط شد.

این گزارش می افزاید: بررسی‌های پلیسی نشان داد اعضای این گروه، اسناد جعلی را برای توزیع در اختیار فردی در منطقه نازی‌آباد قرار می‌دادند و این فرد پس از ارتباط با متقاضیان و دریافت وجه، مدارک را از طریق پیک به آنان تحویل می‌داد.

در ادامه با شناسایی و دستگیری این فرد، شمار بازداشت‌شدگان به پنج نفر رسید و فعالیت این باند متوقف شد. پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.