فرمانده پلیس راه خوزستان گفت: با توجه به پدیده مه گرفتگی رانندگان با توجه به جلو و احتیاط کامل در محور‌های استان تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به پدیده مه گرفتگی در استان افزود: در هنگام وقوع مه رانندگان قبل از حرکت از سالم بودن چراغ‌ها خودرو اطمینان حاصل نمایند و با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

وی با بیان اینکه در هنگام مواجه شدن به مه رانندگان در توقفگاه‌های مجاز و استراحگاه‌های بین راهی توقف کنند، ادامه داد: در هنگام پدیده مه گرفتگی اتوبوس‌ها و کامیون‌ها حق تردد تا بهتر شدن وضعیت هوا در محور را ندارند.

بنا بر اعلام هواشناسی خوزستان، صبح امروز میزان دید در برخی شهر‌های استان به کمتر از ۱۰۰ متر رسید.