به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور گفت: دومین مرحله رهاسازی گوزن زرد ایرانی در مجموعه ماهور دشت یافته با بهره‌گیری از تجربیات مرحله نخست و با هدف تداوم برنامه احیا و بازمعرفی این گونه ارزشمند انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت تداوم این برنامه افزود: این اقدام با رویکرد اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت و ارتقای الزامات حفاظتی و زیستگاهی انجام شده است تا شرایط لازم برای سازگاری و استقرار موفق این گونه در زیستگاه فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر نقش مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از تنوع زیستی، تصریح کرد: مجموعه ماهور دشت یافته به عنوان یکی از مراکز بزرگ بخش خصوصی در زمینه تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی، نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت مشارکت غیر دولتی در حفاظت از حیات‌وحش است؛ چون ایجاد قرق اختصاصی و اقدامات حفاظتی در این مجموعه، زمینه احیا و بازسازی یک زیست‌بوم ارزشمند را فراهم کرده است.

فرمان‌پور با بیان اینکه حفاظت مؤثر از گونه‌های در معرض تهدید تنها با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی علمی، پایش مستمر، مدیریت اصولی زیستگاه و مشارکت همه ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم برنامه‌های علمی، نظارت و پایش مستمر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سه محور اساسی در مسیر احیا و حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان لرستان است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حمایت و نظارت تخصصی، این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.