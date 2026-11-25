شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، مرحله دوم دوره آموزشی «بازآموزی رعایت ایمنی در شبکه‌های توزیع» را با حضور ۴۱۰ نفر از نیرو‌های اجرایی و عملیاتی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرید سادات شریفی، معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق فارس، با تأکید بر اهمیت ارتقای مهارت‌های ایمنی، اظهار داشت : این دوره با هدف تقویت رویکرد پیشگیری از حوادث انسانی و بازآموزی الزامات کاربردی در طراحی شده است. وی افزود که هدف از این برنامه، صیانت از سلامت سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ ایمنی در مسیر ارائه خدمات پایدار به مشترکان است.

معاون منابع انسانی این شرکت با مشخص کردن گروه‌های هدف، اعلام کرد که نیرو‌های سیمبان، مأموران بازدید، مأموران قرائت، اپراتور‌های اتفاقات و گروه‌های لجستیک معکوس از اصلی‌ترین شرکت‌کنندگان در این دوره هستند.

وی افزود که این نیرو‌ها در قالب ۲۰ گروه و در مدت ۱۲ ساعت آموزش برای هر گروه، در مجموع ۴۹۲۰ نفرساعت آموزش خواهند دید.

سادات شریفی با اشاره به نحوه برگزاری این دوره، تصریح کرد که این برنامه با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و در سایت آموزشی شهرستان فیروزآباد برگزار می‌شود.

وی همچنین یادآور شد که برای اجرای این دوره آموزشی از هفته چهارم آبان‌ماه تا نیمه نخست بهمن‌ماه سال جاری، بیش از ۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به ماهیت حساس فعالیت‌های اجرایی در شبکه‌های توزیع برق، بازآموزی مستمر دستورالعمل‌ها، نقش مؤثری در افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی و کاهش ریسک‌های شغلی دارد.