فردی که با برقراری ارتباط با شبکه‌های معاند برای آنها فیلم‌های هدفمند ارسال می کرد ، در شاهرود شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق فضای مجازی، موفق شد فردی را شناسایی کند که با رسانه‌های معاند ارتباط داشت و با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب امنیت روانی جامعه فعالیت می‌کرد.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: ماموران با هماهنگی لازم، متهم را طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند و وی در بررسی‌های اولیه به ارتباط با برخی شبکه‌های معاند و ارسال فیلم و تصاویر برای آن‌ها اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با تاکید بر استمرار رصد و اشراف اطلاعاتی بر تحرکات مشکوک، اعلام کرد: هرگونه اقدام در راستای تامین محتوای رسانه‌ای برای جریان‌های معاند و تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش جامعه، با هوشیاری پلیس شناسایی و در چارچوب قانون با عوامل آن برخورد خواهد شد.