رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی از ارائه خدمات تخصصی و رایگان درمانی و مشاوره‌ای به دانش‌آموزان دارای اوتیسم استان قزوین، همزمان با هفته بسیج در روز چهارشنبه ۴ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین زارع‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: سازمان بسیج جامعه پزشکی در طول سال، خدمات جهادی سلامت را در قالب اردو‌های جهادی به مردم مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌کند و امسال نیز به مناسبت هفته بسیج، برنامه‌ریزی شده است که تمامی استان‌ها و کانون‌های بسیج جامعه پزشکی در این فعالیت‌ها مشارکت داشته باشند. برای نمونه، در استان قزوین نیز با همکاری آموزش و پرورش استثنایی، برنامه ویژه‌ای برای ارائه خدمات به کودکان دارای اوتیسم و اختلالات حرکتی و ذهنی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با اشاره به اجرای این اردوی جهادی در استان قزوین بیان کرد: این برنامه روز چهارشنبه برگزار می‌شود و در جریان آن، حدود ۱۵۰ کودک در گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال به همراه خانواده‌های خود از خدمات تخصصی پزشکی و مشاوره‌ای بهره‌مند خواهند شد.

وی تاکید کرد: این خدمات با حضور پزشکان متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله متخصصان اطفال، داخلی و قلب و همچنین روان‌شناسان و مشاوران ارائه می‌شود تا علاوه بر بررسی وضعیت سلامت کودکان، خانواده‌های آنان نیز از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند. زارع‌زاده با اشاره به ضرورت آشنایی کادر درمان با شرایط خاص کودکان دارای اوتیسم گفت: ارائه خدمات به این گروه از کودکان نیازمند شناخت و آگاهی از ویژگی‌های رفتاری و شرایط خاص آنان است.