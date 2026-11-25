رزمایش مواسات و همدلی به مناسبت هفته بسیج، به همت سپاه ناحیه قائم‌شهر و اهدای بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و ۱۵۰ قلم لوازم خانگی برای کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار در قائمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عباسپور، فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر، با اشاره به نقش بسیج در خدمت‌رسانی به مردم گفت: بسیج در عرصه‌های مختلف در حال خدمت‌رسانی به مردم و جامعه است و یکی از عرصه‌های بسیار مهم، خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات فقر در جامعه است.

او افزود: امروز با حضور و همراهی پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری، رزمایش مواسات برگزار شد و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و ۱۵۰ قلم لوازم خانگی برای قشر کم‌برخوردار در نظر گرفته شد.

فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر با تأکید بر تداوم این برنامه‌ها گفت: این برنامه‌ها باید به‌صورت مستمر و با همکاری همه آحاد جامعه ادامه پیدا کند.