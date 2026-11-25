جانشین انتظامی شهرستان ابرکوه از بازگشت یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی به حساب شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدعلی اکرمی بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، کارشناسان پلیس فتا به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مبلغ یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده را مسدود و به حساب شاکی بازگرداندند.

جانشین انتظامی شهرستان ابرکوه گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شد.