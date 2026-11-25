ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی برای شناسایی شبکه‌های عرضه غیرمجاز گونه‌های جانوری و تقویت برخورد با قاچاق حیات‌وحش را تصویب و ابلاغ کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست، از تصویب مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی برای مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: در این مصوبات، شناسایی بستر‌های عرضه غیرقانونی حیات‌وحش، افزایش کشفیات و تقویت نظارت بر مبادلات غیرمجاز در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

معصومه صفایی با اشاره به مصوبات پنجاه‌ویکمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور تیم فنی اعزامی این سازمان و با دستور کار بررسی راهکار‌های مدیریت و مقابله با قاچاق حیات‌وحش برگزار شد افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف شدند آمار کشفیات گونه‌های جانوری و فرآورده‌های جنگلی را به تفکیک استان، همراه با ملاحظات اجرایی و پیشنهاد‌های خود برای افزایش کشفیات، به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.

وی گفت: همچنین مقرر شد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا، راهکار‌های اجرایی برای شناسایی و جلوگیری از قاچاق گونه‌های جانوری و فرآورده‌های جنگلی از طریق بستر اینترنت بررسی و ارائه شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش افزود: شناسایی وب‌سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی و گروه‌های تلگرامی فعال در زمینه خریدوفروش غیرقانونی گونه‌های جانوری و فرآورده‌های جنگلی و ارائه فهرست آنها به مراجع ذی‌ربط برای پیگیری و اقدامات قانونی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

صفایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق حیات‌وحش گفت: این پدیده از تجارت‌های غیرقانونی سودآور جهان و جرمی سازمان‌یافته و فراملی است که علاوه بر تهدید بقای گونه‌های جانوری و برهم زدن تعادل اکولوژیک زیست‌بوم‌ها، ذخایر ژنتیکی کشور را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.

وی با اشاره به توافق پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای استفاده از ظرفیت‌های مشترک در مقابله با قاچاق حیات‌وحش افزود: با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر‌های ترانزیتی و کریدور‌های قاچاق گونه‌های جانوری، هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری و مقابله با این پدیده اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات و پیگیری تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مسئول، شناسایی مؤثرتر شبکه‌های عرضه غیرقانونی و افزایش برخورد با تخلفات این حوزه را به دنبال خواهد داشت.