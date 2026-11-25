در همایش گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان فیروزکوه، از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان پایگاه‌های بسیج ادارات به پاس ترویج فرهنگ بسیجی و خدمت‌رسانی به مردم تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی ویژه به مناسبت هفته بسیج، از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان پایگاه‌های بسیج ادارات شهرستان فیروزکوه، به پاس تلاش مستمر در مسیر ترویج فرهنگ بسیج و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

در ادامه این مراسم، در فضایی سرشار از معنویت، از پدر والامقام شهید «رسول اسفندیار»، از شهدای گرانقدر ناو دنا، به پاس ایثار، فداکاری و صبر و استقامت بی‌نظیر خانواده ایشان تجلیل شد.

این مراسم با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار گردید و بار دیگر بر اهمیت نقش بسیج در ساختار دستگاه‌های اجرایی و پیوند میان مردم و نظام تأکید کرد.